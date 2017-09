Jovem finlandesa é estuprada e assaltada em Roma

Uma jovem finlandesa foi estuprada e assaltada no fim da tarde do último sábado (9) em Roma, em um caso que reacendeu a questão da violência contra mulheres no país.

Segundo a Polícia de Estado, o acusado de praticar o crime é um jovem de 22 anos, natural de Bangladesh, que mora na Itália desde 2014 e trabalha como restaurador. Ele foi preso e reconhecido pela vítima.

A jovem contou aos policiais que, após passar a tarde em um pub com alguns amigos, ela e uma amiga decidiram voltar para casa no início da noite. Enquanto aguardavam por um táxi, um homem ofereceu uma carona para elas. A finlandesa aceitou e a amiga a alertou para não aceitar, mas ela decidiu ir.

"Tive medo de morrer, foi terrível", disse a jovem que contou que o homem a agrediu com uma pedra antes de abusá-la e ainda roubou 40 euros. A mulher, que tem cerca de 20 anos, está morando há poucos dias na capital onde foi trabalhar como babá.