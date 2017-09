Após furacão Irma, Itamaraty resgatará brasileiros no Caribe

O governo do Brasil anunciou que irá resgatar brasileiros que se encontram na ilha de Saint Martin, no Caribe, após a passagem do furacão Irma pela região deixar ao menos 27 mortos em cinco ilhas.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, foram registrados, até o momento, pouco mais de 60 brasileiros nessas três ilhas, cerca de 30 em Saint Maarten (lado holandês da ilha) e dois em Saint Martin (lado francês).

Além disso, de acordo com nota divulgada neste domingo (10), o governo brasileiro já identificou que há mais 22 brasileiros na Ilha de Tortola e 11 em Turcas e Caicos, que são territórios britânicos. No entanto, o aeroporto de Tortola não tem condições de aterrissagem após a passagem do furacão.

Por isso, o Ministério de Relações Exteriores brasileiro está em contato com França, Países Baixos e Reino Unido para "averiguar se estaria sendo elaborado plano de socorro e evacuação dos nacionais nas respectivas ilhas, no intuito de verificar a possibilidade de inclusão de brasileiros naquelas operações".

"Com efeito, alguns brasileiros, que se encontravam em regiões determinadas, já receberam apoio ou lograram ser retirados das ilhas graças à cooperação daqueles países", informa o Itamaraty.

Contatado pela ANSA, o Itamaraty afirmou que na próxima terça-feira (12) o governo enviará um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para Saint Martin, onde as condições meteorológicas melhoraram. Em nota, o governo disse que a "rede de embaixadas e consulados brasileiros na região encontra-se em estado de alerta e pronta a atender qualquer emergência envolvendo cidadãos brasileiros".

Ainda de acordo com as informações do Itamaraty, as três ilhas sofreram "colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes, comunicações e abastecimento". Em sua passagem pelo Caribe, o furacão Irma deixou pelo menos 25 mortos, além de mais três em sua chegada à Flórida neste domingo (10).