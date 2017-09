Trump aconselha: 'Saia da frente do furacão Irma'

Donald Trump pediu aos cidadãos dos EUA que evacuassem as áreas que poderiam ser afetadas pelo devastador furacão Irma.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos cidadãos dos EUA que sigam as instruções do governo e evacuem as áreas que podem ser afetadas pelo devastador furacão Irma.

Na tarde de sábado, Trump realizou uma reunião com seu gabinete sobre o impacto potencial do furacão Irma, atualmente se encaminhando à Flórida.

"Esta é uma tempestade de enorme poder destrutivo, e peço a todos no caminho da tempestade que sigam todas as instruções, saiam da frente... A propriedade é substituível, mas a vida não é. A segurança deve vir em primeiro lugar", disse o presidente. abordando os cidadãos dos EUA em um vídeo lançado em sua página do Twitter.

Trump também agradeceu os funcionários do governo por seu trabalho árduo e bravura. Ele acrescentou que sua equipe estava monitorando o furacão 24 horas e fazendo tudo o que era possível para salvar vidas.

O furacão Irma deve chegar à Flórida até o início do domingo e se dirigir para o norte como um dos furacões atlânticos mais poderosos já conhecidos. É considerado ainda mais poderoso do que o recente furacão Harvey que desembarcou no Texas e causou grandes inundações.

Sputnik