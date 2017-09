Tiroteio em estação de trem deixa quatro mortos na França

Um tiroteio matou quatro pessoas neste domingo (10) na estação de trem de Noyon, informou a polícia francesa. As autoridades descartaram que o episódio tenha relação com o terrorismo e acreditam que as mortes sejam furto de uma disputa familiar.

Entre as vítimas está a mãe e suas dois filhos, de 3 e 5 anos, e um homem. A mulher e as crianças estavam no local com um amigo da família para mudar de cidade quando dois homens entraram na estação e abriram fogo contra eles.

Um dos atiradores se matou e outro fugiu. Segundo os jornais franceses, o homem morto era pai das crianças.