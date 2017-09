Senador russo: não há provas que Irã tenha apoiado programa nuclear de Pyongyang

A Grã-Bretanha não tem provas que o Irã esteja ligado ao programa nuclear da Coreia do Norte. A única coisa que une os dois países é que estão na lista de sanções dos EUA, afirmou no domingo (10) à Sputnik o vice-presidente do Comitê de Defesa e Segurança do Senado russo, Frants Klintsevich.

As autoridades britânicas receiam que o Irã possa ter apoiado secretamente o programa nuclear da Coreia do Norte. De acordo com o Telegraph, as autoridades do Reino Unido acham duvidosa a informação que cientistas norte-coreanos pudessem avançar sem ajuda na realização do programa nuclear. O Irã é o primeiro na lista dos países suspeitos de terem prestado alguma ajuda.

Segundo pensa o senador russo Frants Klintsevich, a razão para tais suspeitas não é nova.

"Está claro no que são baseadas tais conclusões — a posição antiamericana do Irã e a existência das respectivas tecnologias. E é tudo, não há nenhuns outros pretextos, pois provas concretas disso simplesmente não existem", comentou.

Na opinião do senador, "a única coisa em comum entre a Coreia do Norte e o Irã é que ambos estão na notória lista de sanções dos EUA".

O político acrescentou que para evitar tais suspeitas no futuro é preciso seguir uma política civilizada e de boa-vontade em relação a todos os países, excluindo a divisão em países "nossos" e "outros".

Anteriormente, o Telegraph citou as palavras do chanceler britânico Boris Johnson, que tinha duvidado dos avanços nucleares de Pyongyang, afirmando que o Reino Unido está verificando se algum país o poderia ter ajudado.