Reino Unido suspeita que Irã e Rússia estarão ligados ao programa nuclear norte-coreano

Autoridades britânicas consideram que a Coreia do Norte teve tanto sucesso no desenvolvimento do programa nuclear nos últimos tempos por causa do apoio por parte do Irã.

Segundo escreve o jornal Telegraph, o Ministério do Exterior britânico tenta esclarecer se as "atuais e antigas potências nucleares" podiam ter ajudado Kim Jong-un a avançar no programa nuclear e de mísseis. As fontes no governo não acreditam que a Coreia do Norte pudesse dar um passo tão grande sozinha.

Anteriormente, o próprio chanceler britânico Boris Johnson disse ter dúvidas em relação aos avanços nucleares de Pyongyang.

"Atualmente está sendo realizada uma investigação sobre como este país pôde atingir tal progresso em termos tecnológicos. Estamos verificando se alguma antiga ou atual potência teve algum papel nisso", disse Johnson citado pelo Telegraph.

De acordo com informações não especificadas, a Rússia e o Irã estão na lista dos suspeitos.

Em 3 de setembro, Pyongyang declarou ter realizado com êxito seu sexto teste nuclear com uso de uma bomba de hidrogênio projetada para ser instalada em mísseis balísticos intercontinentais.

Sputnik