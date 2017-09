Prejuízo provocado pelo furacão Irma pode atingir US$ 200 bi

O especialista de modelagem das consequências de catástrofes naturais, Chuck Watson, declarou que os prejuízos provocados pelo furacão Irma no estado da Flórida podem somar cerca de US$ 200 bilhões, informou Bloomberg.

Segundo o especialista, as autoridades da Flórida podem precisar gastar cerca de US$ 135 bilhões para mitigar as consequências do furacão Irma. Considerando uma série de prejuízos econômicos a longo prazo, os trabalhos para a normalização do estado podem chegar a um total de US$ 200 bilhões.

Mais cedo, o governador do estado de Texas, Greg Abbott, declarou que o prejuízo causado pelo furacão Harvey pode atingir a soma da US$ 150 a US$ 180 bilhões.

No momento, o furacão Irma, que já afetou o Caribe e provocou ondas de nove metros na capital cubana Havana, se está aproximando da costa norte-americana. De acordo com as autoridades, mais de seis milhões dos habitantes da Flórida devem ser evacuados.

