Hillary Clinton revelou qual foi seu maior erro no caminho para a presidência

A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, afirmou que o seu principal erro, que impediu a sua vitória nas eleições presidenciais de 2016, foi o uso de e-mail particular para correspondência de trabalho.

"Acredito que o maior erro, entre aqueles que eu cometi, foi o uso de correio eletrônico pessoal", disse Clinton em entrevista à emissora CBS, ao comentar a sua derrota para o atual presidente norte-americano, Donald Trump.

A ex-secretária destacou que a responsabilidade da derrota doi dela. "Eu já afirmei isso antes e direi mais uma vez. A responsabilidade é minha. Isso foi apresentado de uma forma tão negativa, que eu não consegui me desvencilhar disso, e isso nunca parou", declarou Clinton.

Hillary Clinton foi submetida à duras críticas por ter utilizado sua conta de e-mail pessoal durante a sua chefia do Departamento de Estado, colocando a segurança do país em risco dessa forma. No entanto, após as investigações do FBI, Clinton não foi indiciada. De todo modo, o escândalo, segundo muitos analistas, acabou prejudicando a sua campanha para a presidência e rendeu votos para o republicano Donald Trump.

