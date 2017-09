Papa se reúne com crianças em Medellín e cobra proteção

O papa Francisco visitou a Casa de Família Hogar San Jose, em Medellín, neste sábado (9), uma entidade gerida pela arquidiocese local que atende crianças vítimas da violência e do abandono de familiares e fez um pequeno discurso para os menores.

"Também o menino Jesus foi vítima do ódio e da perseguição; também ele precisou escapar com sua família, deixar sua terra e a sua casa para fugir da morte", disse o líder católico aos presentes na instituição.

"Ver as crianças sofrerem faz mal à alma porque as crianças são as preferidas de Jesus. Não podemos aceitar que eles sejam maltratados, que sejam privados do direito de viver a sua infância com serenidade e alegria, que tenham negado o direito de um futuro com esperança", acrescentou.

Uma das meninas que mora na Casa Hogar, Claudia Yesenia, fez um relato de sua vida para Jorge Mario Bergoglio, que elogiou a "corajosa" menina.

"Escutando as dificuldades que você passou, veio na memória do meu coração o sofrimento injusto que tantas crianças e meninas em todo o mundo, que foram e ainda são vítimas inocentes da maldade de alguns. Mas, Jesus não abandona ninguém que sofre, muito menos de vocês, meninos e meninas, que são os preferidos dele", finalizou.

Ao chegar na instituição, cerca de 300 crianças receberam o Pontífice e duas delas entregaram flores ao líder católico para homenagear São José.