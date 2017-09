Governador da Flórida sobre Irma: "Quem recusar a ser evacuado não sobreviverá"

Mais de 6 milhões de pessoas devem ser evacuadas na Flórida em função da aproximação do furacão Irma. O governador do estado, Richard Scott, declarou que, aqueles que se recusam a serem evacuados não sobreviverão.

O político fez a declaração durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, "Flórida nunca viu nada parecido com o furacão Irma".

"Vocês não vão conseguir sobreviver ao furacão. Se vocês receberam ordens de evacuação, devem partir imediatamente", citou a publicação The Independent as palavras do governador.

Ele destacou que ninguém mais poderá salvar aqueles que decidirem ficar, no momento em que o furacão atingir a região.

"Lembrem-se: assim que o furacão começar, os serviços de emergência não poderão os salvar", concluiu Scott.

Segundo AFP, 6.3 milhões de pessoas receberam ordens de evacuação na Flórida.

Mais cedo, a governadora de Alabama, Kay Ivey, declarou estado de emergência, em função da aproximação do furacão Irma.

Sputnik