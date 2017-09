Chelsea bate Leicester no duelo dos últimos campeões da Campeonato Inglês

Em jogo disputado, o Chelsea venceu o Leicester fora de casa por 2 a 1 e chegou à terceira colocação da tabela de classificação do Campeonato Inglês. Os Blues conseguiram o melhor resultado e alcançaram nove pontos na quarta rodada da competição, já os Foxes foram para a 16ª posição, com apenas quatro somados. Os gols da partida ficaram por conta de Morata e Kanté.

Foi difícil para as duas equipes. Tanto os donos da casa, quanto o time de Londres, não encontraram tão facilmente o ritmo do jogo. Desperdiçaram algumas oportunidades, mas ainda assim, apostaram na marcação ao invés de um jogo mais aberto.

O Chelsea teve problemas para conseguir criar boas jogadas, mas acertou aos 41 minutos do primeiro tempo. Azpilicueta cruzou de direita na cabeça do recém-contratado Morata, que subiu mais alto que a defesa e desviou para o gol, deixando o goleiro do Leicester sem chances de salvar o primeiro dos Blues.

Diferentemente do primeiro tempo, a última etapa da partida começou mais animada. Logo aos cinco minutos de jogo, o ex-volante do Leicester, Kanté, dominou fora da área e chutou de longe no fundo do gol de Schmeichel, fazendo o segundo dos visitantes.

Foi aos 16 que o Leicester teve a chance de diminuir o placar. Courtois avançou na pequena área e derruba Vardy, que ganhou a oportunidade de converter uma penalidade máxima. O atacante cobrou com frieza e fez o único dos anfitriões.

Confira os outros resultados deste sábado:

Manchester City 5 x 0 Liverpool

Arsenal 3 x 0 Bournemouth

Brighton 3 x 1 West Brom

Everton 0 x 3 Tottenham

Southampton 0 x 2 Watford