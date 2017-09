Esposa de premier israelense responderá por fraude

Sara Netanyahu, esposa do premier israelense, Benjamin Netanyahu, foi notificada formalmente nesta sexta-feira (8) pelo crime de fraude e desvio de dinheiro público, informou a Justiça local.

De acordo com o procurador-geral israelense, Avichai Mandelblit, ela usou cerca de 90 mil euros do dinheiro público para festas e eventos particulares. A convocação ocorre "depois de examinar as provas e ouvir as posições de todas as autoridades relevante", informou ainda Mandelblit.

Agora, Sara terá que prestar um depoimento à Procuradoria para dar sua versão dos fatos. Os Netanyahus se defenderam com uma publicação nas redes sociais em que afirmam que as acusações são "absurdas e infundadas".

A esposa de Netanyahu é investigada há mais de dois anos por gastos excessivos e pagamentos não autorizados para eventos na casa da família em Jerusalém.