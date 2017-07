Vaticano proíbe produção de hóstias sem glúten

O Vaticano determinou que as hóstias entregues aos fiéis durante as missas não podem ser mais produzidas com pão sem glúten. A medida foi divulgada por meio de uma carta destinada aos bispos, publicada pela Santa Sé no último sábado (8).

De acordo com o texto escrito pelo cardeal Robert Sarah, líder da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, mesmo com a restrição, o pão pode ter baixo teor de glúten desde que tenha proteína suficiente no trigo para que o produto possa ser feito sem aditivos.

Datado de 15 de junho, o documento pede que se vigie "a qualidade do pão e do vinho destinados à Eucaristia e, portanto, aqueles que os preparam", principalmente porque não se opõe ao uso de alimentos geneticamente modificados.

Segundo o Vaticano, as novas regras são necessárias porque a hóstia, atualmente, é vendida em supermercados e pela internet. O texto ainda afirma que a medida foi criada pelo próprio papa Francisco. Além disso, é destacado que o vinho deve ser natural, feito da uva, apenas "do fruto da videira, puro e íntegro e não misturado com outras substâncias". Os sacerdotes têm que conservá-lo em perfeito estado para que não avinagre.