Merkel pede à China 'gesto humanitário' por Liu Xiaobo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu nesta segunda-feira (10) que a China faça um gesto "humanitário" em relação ao dissidente Liu Xiaobo, vencedor do Nobel da Paz em 2010 e que enfrenta um câncer no fígado em estágio terminal.

Por meio de seu porta-voz, Steffen Seibert, a líder disse que o "trágico caso" de Liu é motivo de "grande preocupação". "Seria necessário um sinal humanitário para Liu e sua família", declarou. No entanto Seibert não comentou se o assunto foi tratado durante a reunião bilateral entre Merkel e o presidente da China, Xi Jinping, na cúpula do G20 em Hamburgo.

Tirado da cadeia no fim de junho, o dissidente está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital de Shenyang, no nordeste do país, e sua condição é "crítica". Liu, 61, está em liberdade condicional e cumpre pena de 11 anos de prisão por ter promovido, em 2009, um movimento pedindo a democratização do sistema político chinês.

Quando o dissidente ganhou o Nobel, em 2010, o governo da China disse que o prêmio havia sido dado a um "criminoso".