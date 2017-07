Governo russo nega participação em reunião de filho de Donald Trump

O governo da Rússia negou nesta segunda-feira (10) que tenha algum envolvimento no encontro entre Donald Trump Jr. e a advogada russa Natalia Veselnitskaya, que tem ligações com o Kremlin.

"Não, não sabemos do que se trata e, certamente, não podemos traçar os encontros de todos os advogados russos, seja dentro ou fora do país", disse o porta-voz de Moscou, Dmitri Peskov.

Durante o fim de semana, o jornal "The New York Times" denunciou que o filho do presidente norte-americano teria se encontrado com a russa duas semanas após Trump ser o escolhido dos republicanos para disputar a Presidência dos Estados Unidos.

Segundo a publicação, que se baseia em três fontes da Casa Branca, o encontro foi para obter dados sigilosos sobre a então concorrente de Trump, Hillary Clinton. Além de Trump Jr., participaram da reunião o então líder da campanha republicana, Paul Manafort, e o genro do magnata, Jared Kushner.

Em comunicado, o filho do mandatário confirmou o encontro, mas disse que as declarações de Veselnitskaya foram "vagas, ambíguas e não fizeram nenhum sentido".

"Nenhum detalhe ou informação confirmada foi fornecida ou mesmo oferecida e logo fico claro que ela não tinha informações significativas", acrescentou a nota.

Esse é o enésimo episódio envolvendo pessoas ligadas a Trump e ao governo russo. O caso é investigado por uma ação do FBI, que acusa Moscou de interferir nas eleições norte-americanas de 2016 em favor do republicano.