'El País': Slogan de Trump isola EUA do resto do mundo

Artigo de opinião publicado pelo jornal espanhol El País nesta segunda-feira (10) analisa a performance do presidente Donald Trump na reunião de cúpula do G20 na última semana.

O periódico começa falando sobre a importância do evento. Apesar de suas fragilidades e insuficiências, o G-20 é uma organização extraordinariamente útil. Os Governos que lá se sentam representam mais de dois terços da população mundial, 85% do PIB e 75% do comércio global.

Para El País, o multilateralismo é a única maneira de ordenar, mesmo que minimamente, o complexo mundo onde vivemos, assolado por desafios de enorme magnitude, seja em aspectos econômicos ou mais políticos.

O diário aponta que esse entendimento da necessidade de regras e acordos é compartilhado hoje em todas as partes, menos, muito significativamente, em Washington, onde Donald Trump governa sob um slogan, “A América em primeiro lugar”, que não acaso foi importado diretamente dos anos trinta do século passado, época em que o protecionismo e o autoritarismo campeavam.

Paradoxalmente, nesse desprezo pelo G-20 e pelo multilateralismo encontramos neste fim de semana atores tão díspares como Donald Trump e o violento anarquismo que fez de Hamburgo, não se sabe muito bem em nome de quais ideais, fins ou princípios, uma cidade sequestrada pela violência nas ruas, avalia o editorial de El País.

El País diz que a boa notícia do G-20 é que ele se mantém, mesmo que como um G-19, ou seja, sem EUA

A boa notícia do G-20 é que ele se mantém, mesmo que como um G-19. Por sorte, Trump não vai conseguir fazer a globalização e a governança global descarrilarem, pois todos os outros Estados têm um interesse direto em preservá-las. O G-0, ou mesmo o G-1 com o qual sonha Trump, não vai ocorrer. A Europa, que esta semana assinou um crucial acordo de livre comércio com o Japão e que acaba de ratificar outro com o Canadá, deve continuar apostando no multilateralismo. Com ou sem Trump, finaliza.

