Califórnia continua em chamas; 8 mil pessoas são evacuadas

Mais de oito mil pessoas foram evacuadas de suas casas devido a um grande incêndio florestal que tem atingido o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, desde o último sábado (8), depois que as temperaturas chegaram a uma alta recorde na região.

Segundo o Cal Fire, quase cinco mil bombeiros combatem 14 focos em todo o estado. Entre os maiores está o incêndio de Alamo, no condado de San Luis Obispo, localizado entre São Francisco e Los Angeles, que já queimou mais de 100 quilômetros quadrados.

De acordo com as autoridades, apenas 15% do fogo foi contido. No sul da Califórnia, 3.600 pessoas foram evacuadas como resultado de incêndio florestal no Vale de Santa Ynez, a leste de Santa Bárbara.

No estado do Colorado, no entanto, os bombeiros conseguiram conter um dos focos que ameaçavam a cidade de Breckenridge .

Centenas de pessoas também foram retiradas de suas casas. Além da Califórnia, mais de 200 incêndios na província canadense da Columbia Britânica forçaram a evacuação de milhares de pessoas. As regiões têm enfrentado uma onda forte de calor, com temperaturas que superam os 37 graus.