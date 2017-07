Após 10 anos, Itália registra queda em número de donas de casa

O Instituto Italiano de Estatísticas (Istat) revelou nesta segunda-feira (10) que no ano de 2016 aproximadamente 7,34 milhões de mulheres revelaram ser donas de casa, cerca de 518 mil a menos em relação há 10 anos.

De acordo com os dados, 700 mil mulheres com idade média de 60 anos vivem na pobreza absoluta, o equivalente a 9,3% do total. Já as donas de casa com mais de 65 anos representam cerca de 3 milhões, ou seja, 40,9% do total. O relatório ainda afirma que entre as jovens italianas até 34 anos, 8,5% são donas de casa.

Segundo o Istat, a maiorias das mulheres que se ocupam com os afazeres do lar vivem principalmente na região centro-sul (63,8%) e trabalham quase 49 horas por semana, uma média de 2.539 horas por ano, sem considerar os feriados. Este número é maior do que muitas cargas horárias impostas por empresas.

O documento ainda calcula que todas as mulheres no geral efetuam quase 51 bilhões de horas de "produção familiar" por ano (71% do total), mas as donas de casa são as que mais contribui para essas atividades com aproximadamente 20,4 bilhões de horas gastas.

Pouco mais da metade do número de donas de casa nunca trabalhou fora durante a sua vida e 10,8%, o equivalente a 600 mil mulheres com idade entre 15 e 64 anos, é desencorajada ou descobriu não ser capaz de ter sucesso, de acordo com os dados do Istat.

Mas para as mais jovens, de 15 a 23 anos, a principal razão para não procurar trabalho em 73% dos casos está relacionado à família. Já entre a faixa etária de 35 a 44 anos de idade, o número cai para 61,2% e o motivo prevalece. Além disso, a carga de trabalho doméstico para estas mulheres é "alta". (ANSA)