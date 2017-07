Trégua na Síria entra em vigor e combates cessam, diz ONG

As primeiras horas do cessar-fogo na região sudoeste da Síria não registram incidentes, informa a ONG Observatório Nacional para os Direitos Humanos na Síria neste domingo (9).

A trégua começou a vigorar às 12h (6h no horário de Brasília) em uma área que compreende as cidades de Quneitra, Daraa e Sweida.

O acordo de cessar-fogo foi anunciado na última sexta-feira (7) após uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o norte-americano, Donald Trump. O pacto é resultado de uma longa negociação, iniciada em dezembro do ano passado, e liderada por Rússia, Irã e Jordânia, com EUA e Israel participando dos debates.

Essa é a enésima tentativa de trégua em uma área do país. No fim do ano passado, outra trégua foi acordada - sem a participação da coalizão ocidental - mas diversos incidentes foram registrados desde o início.

"Nós negociamos um acordo de cessar-fogo em partes da Síria que salvará vidas humanas. Agora é hora de andar adiante e trabalhar de maneira construtiva com a Rússia", escreveu em sua conta no Twitter, o presidente Trump.

A Síria está imersa em uma guerra civil há mais de seis anos e Rússia e Estados Unidos lideram suas próprias coalizões no país.

Enquanto a primeira luta ao lado do presidente sírio Bashar al-Assad, a segunda considera o mandatário um "ditador" e atua de maneira independente.