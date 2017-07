Secretário-geral oferece apoio da ONU para resolver crise ucraniana

A Organização das Nações Unidas está pronta para ajudar o Quarteto da Normandia a solucionar o conflito na Ucrânia, conforme afirmou hoje, em visita ao país, o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Nós sabemos que ainda estão ocorrendo combates. E nosso apelo, claro, é por um cessar-fogo completo, principalmente no contexto das recentes decisões da chamada Trégua da Colheita. Faremos tudo que pudermos para apoiar diferentes processos em vigor: o Quarteto da Normandia, o Grupo de Contato Trilateral e o trabalho da OSCE", afirmou Guterres durante encontro com o primeiro-ministro ucraniano, Vladimir Groisman.

Segundo o secretário-geral da ONU, a organização tem o compromisso especial de ajudar a população deslocada da região de Donbass por conta dos confrontos.

"As capacidades do secretário-geral das Nações Unidas são limitadas, mas o que eu puder fazer para ajudar o povo ucraniano a ter paz e prosperidade no futuro, no contexto da integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia, é obviamente algo que eu respeito inteiramente e com o qual estou completamente comprometido", acrescentou, citado pela agência UNIAN.

O atual cessar-fogo no leste da Ucrânia, conhecido como Trégua da Colheita, foi estabelecido pelo Grupo de Contato Trilateral (Rússia, Ucrânia e OSCE) no mês passado e segue até o final de agosto.

Sputnik