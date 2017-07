Polônia inicia evacuação de 10 mil pessoas devido a bomba de 500 quilos

As autoridades polonesas iniciaram a evacuação de cerca de 10 mil habitantes de Bialystok e Suprasl devido à transportação de uma bomba potente recém-achada da época da Segunda Guerra Mundial, comunicou a mídia local.

As autoridades locais comunicaram que a bomba está engatilhada e, por enquanto, não há nenhuma ameaça à vida dos residentes, porém, reconheceram que tal ameaça poderá surgir durante o levantamento e a transportação da munição.

Adianta-se que o armamento do século XX foi encontrado durante trabalhos de construção.

Os residentes de 60 ruas da cidade de Bialystok em um raio de 1.300 metros do local (cerca de 7.300 pessoas) e de 45 ruas de Suprasl (cerca de 2.800 pessoas) serão obrigados a abandonar suas casas devido à operação.

A bomba pesa cerca de 500 quilos, 220 dos quais correspondem ao explosivo. A operação de transportação deve se iniciar cerca do meio-dia (07h00 horário de Brasília).

O membro do serviço de sapadores que chefia a operação frisou que, normalmente, as bombas da Segunda Guerra Mundial que se encontram no decorrer de obras pesam duas vezes menos.

A munição será levantada por meio de uma grua, colocada em um veículo e desativada em um polígono especial fora da povoação.

