Manifestantes do G20 serão processados criminalmente pelo governo da Alemanha

O governo alemão tomará medidas duras contra aqueles que participaram dos violentos protestos que surgiram na cidade alemã de Hamburgo durante a cúpula internacional do G20, disse o ministro da Justiça, Heiko Maas.

A cúpula do G20 terminou hoje em Hamburgo, reunindo altos funcionários das principais economias mundiais. Milhares de manifestantes marcharam contra o evento e a globalização em protestos que violentos que deixaram pelo menos 200 policiais feridos.

"Estes não são apenas participantes de protestos, são criminosos sérios, guerreiros. A responsabilidade por esta violência imoral depende dos intrusos. Eles têm que responder por isso no tribunal. Nosso estado de direito reagirá a isso com todo empenho", disse Maas ao jornal Bild am Sonntag.

O funcionário observou que um novo nível de violência foi alcançado quando os grupos de protesto invadiram as ruas.

O grupo radical Black Bloc participou nos protestos no início do dia. Os membros do grupo incentivaram os demais participantes a arremessar garrafas contra policiais.

Sputnik