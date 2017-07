Macron comemora reconquista de Mossul

O presidente da França, Emmanuel Macron, ofereceu uma homenagem, em seu Twitter, aos responsáveis pela libertação da cidade iraquiana de Mossul, que estava sob domínio dos terroristas do Estado Islâmico.

"Mossul liberada do EI: homenagem da França a todos aqueles que, com as nossas tropas, contribuíram para essa vitória", disse o chefe de Estado francês.

Mais cedo, neste domingo, o primeiro-ministro do Iraque, Haider Abadi, anunciou que as Forças Armadas do país tinham conseguido derrotar completamente os militantes na cidade, acabando com um pesadelo que já durava desde 2014.

Sputnik