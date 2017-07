Iraque anuncia vitória contra o Estado Islâmico em Mosul

O primeiro ministro do Iraque, Haidar Al Abadi, anunciou hoje (9) que as Forças Armadas do país conseguiram recuperar o controle de Mosul, cidade que foi tomada por integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo ele, a cidade está "liberada". Mosul é a segunda maior cidade do país.

Al Abadi visitou a cidade na manhã de hoje e felicitou os combatentes pela "grande vitória". O anúncio foi feito na conta oficial do primeiro-ministro no Twitter.

De acordo com o comandante das Forças Antiterroristas do Iraque, Ali Awad, ainda há regiões fora da cidade que são focos de resistência do Estado Islâmico. Segundo o comandante, as tropas do grupo terrorista estão revidando com ataques cada mais violentos, como atos suicidas com explosivos.