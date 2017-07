Cessar-fogo no sul da Síria acordado por Rússia e EUA entra em vigor

Hoje, dia 9 de julho de 2017, às 06h00 no horário de Brasília, o regime de cessar-fogo acordado pela Rússia e EUA entra em vigor no sul da Síria.

No dia 7 de julho, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em entrevista coletiva depois do encontro entre Putin e Trump confirmou que os dois líderes estavam prontos para anunciar o acordo de cessar-fogo no Sul da Síria a partir do dia 9 de julho.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniram pela primeira vez nesta sexta-feira (7) durante a cúpula do G20. O encontro durou cerca de 2h20.

Este foi o primeiro e muito esperado encontro cara a cara dos dois presidentes que se deu nas margens da cúpula anual do G20. Embora inicialmente se tenha anunciado que duraria uma meia-hora, a conversa acabou por durar mais de 2 horas.

Sputnik