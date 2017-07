Trump volta a pressionar China para resolver crise coreana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu neste sábado (8) com seu homólogo chinês, Xi Jinping, e voltou a pressionar por uma "solução" sobre a questão da Coreia do Norte.

No encontro às margens do G20, em Hamburgo, na Alemanha, o republicano afirmou que é "preciso fazer alguma coisa" para resolver a questão e que isso "pode levar mais tempo do que eu quero, mais tempo do que você quer, mas ao fim será um sucesso... de um jeito ou de outro". Apesar das críticas recentes que fez a Pequim na questão, em frente a Xi Jinping o norte-americano elogiou os "esforços" pela paz que estão sendo feitos pelos chineses.

Desde que assumiu a Presidência, Trump tem elevado o clima de tensão com os norte-coreanos, especialmente, após os testes com mísseis feitos por Pyongyang. Ele nunca escondeu que um conflito armado pode ser levado à região se as "provocações" do ditador Kim Jong-un não cessarem.