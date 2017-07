Socorristas retiram 8 corpos de prédio que desabou na Itália

A queda de um prédio de quatro andares em Torre Annunziata, em Nápoles, na Itália, causou a morte de oito pessoas - incluindo duas crianças -, confirmaram as autoridades neste sábado (8).

Os trabalhos de buscas entre os escombros dos prédio foram encerrados no fim da noite desta quinta-feira (7), sendo que os dois últimos corpos pertenciam às crianças Francesca e Salvatore Guida. As mortes eram dos membros das famílias Guida e Cuccurullo, que moravam no terceiro e no quarto andar da construção.

Agora, a Procuradoria investiga as causas do incidente e, apesar de não excluir nenhuma pista, foca na obra de reforma dos dois andares inferiores. De acordo com as autoridades, está sendo investigado o desastre culposo, quando não há a intenção de matar, e homícidio múltiplo culposo.