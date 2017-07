Oposicionista venezuelano preso desde 2014 vai para regime domiciliar

Um dos principais nomes da oposição ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o economista e ex-prefeito de Chacao, Leopoldo López, que estava preso desde 2014, foi transferido para o regime de prisão domiciliar na madrugada deste sábado (8).

De acordo com o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) venezuelano, a medida humanitária foi concedida em virtude do estado de saúde de López.

Em 2015, o dirigente do partido Vontade Popular (VP) foi condenado a quase 14 anos de prisão por, segundo a Justiça venezuelana, ter incitado a violência durante manifestações populares contra o governo Maduro. Quarenta e três pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante os protestos.

A transferência foi autorizada na sexta-feira (7), mas López só chegou a sua casa na madrugada deste sábado. O político fez uma aparição na varanda de sua casa para jornalistas e apoiadores que estavam reunidos no local.

De acordo com o líder do Parlamento, Freddy Guevara, do mesmo partido, López opositor retorna “mais comprometido com a luta pela liberdade” e a oposição continuará nas ruas com mais força e determinação.