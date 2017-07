Iraque está próximo de reconquistar Mosul das mãos do EI

O comando da ofensiva iraquiana sobre Mosul anunciou neste sábado (8) que o Exército conseguiu reconquistar a "Cidade Velha", que estava sob comando do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) desde 2014.

A localidade era considerada a "capital" do califado dos extremistas no Iraque e está sofrendo um ataque das forças oficiais há meses. "As nossas forças tomaram o controle da Cidade Velha, a oeste de Mosul, e fizeram falhar uma tentativa de fuga dos milicianos do Daesh [EI] atravessando o rio Tigre", disse o porta-voz da ofensiva, geneal Yahya Rasul.

Ontem (8), os jihadistas haviam conseguido recuperar parte de seu "território perdido" durante um ataque surpresa contra o Exército, mas é notável a perda de poder bélico do Isis na cidade.

Apesar da grande vitória a ser confirmada, os terroristas ainda controlam uma ampla faixa do território iraquiano, de cerca de 400 quilômetros, mas cada vez mais eles vão se afastando para a Síria, onde ainda dominam grandes posições.