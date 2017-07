Turquia critica decisão do Parlamento Europeu de suspender sua adesão à UE

O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, disse ontem (6) que o relatório do Parlamento Europeu pedindo aos Estados membros da União Europeia para suspender as negociações de adesão da Turquia ao bloco é "nulo e sem efeito". A informação é da agência Xinhua.

O Parlamento Europeu votou na quinta-feira uma proposta do Relatório da Comissão de 2016, que sugere a suspensão das conversações de adesão da Turquia, se as alterações constitucionais turcas aprovadas em um referendo de 16 de abril forem em frente. O governo turco diz que a votação do Parlamento, que não é juridicamente vinculativa, é uma tentativa de "sabotar" o clima positivo recente das negociações entre a UE e o país.

A Turquia se preocupa com as decisões tomadas pelos líderes da UE, e não com as feitas pelos membros do Parlamento Europeu, informou Yildirim em Ancara, segundo a agência estatal turca Anadolu. Ele enfatizou que a Turquia está determinada a ser membro da "família da UE". No entanto, segundo ele, Ancara tem alternativas e juntar-se ao bloco não é a única opção do país.

O ministro turco dos Assuntos Europeus, Omer Celik, criticou a proposta do Parlamento Europeu, dizendo que foi "uma decisão errada", e prometeu que o país irá devolver o relatório. "Essas demandas só podem ser descritas como um desrespeito à vontade da nação turca", disse.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, Huseyin Muftugolu, disse que a decisão foi baseada em "falsas alegações” e prejudica a reputação do Parlamento Europeu.

O relatório, com 477 votos a favor e 64 contra, solicita aos Estados membros que "suspendam formalmente as negociações de adesão com a Turquia sem demora, se o pacote de reforma constitucional turca for implementado sem alterações", numa referência ao conjunto de propostas constitucionais abrangentes aprovadas pelo eleitorado turco em abril deste ano.