Trump fica 'no vácuo' ao cumprimentar primeira-dama polonesa

Mais uma vez o presidente dos Estados Unidos passou por uma saia-justa e foi alvo de diversos "memes" na internet. Ao ser recebido em Varsóvia, Donald Trump "ficou no vácuo" ao tentar cumprimentar a primeira-dama polonesa Agata Duda.

No vídeo, Trump esperava, ao lado de sua esposa Melania, para saudar o casal polônes após fazer um discurso reforçando os laços entre os dois países. As imagens mostram o momento em que o norte-americano cumprimentou o presidente Andrzej Duda e em seguida estendeu sua mão à primeira-dama. Porém, ela passa por Trump e cumprimenta Melania.

Diversos internautas publicaram vídeos e fotos engraçados nas redes sociais. Alguns usuários afirmaram que o presidente dos Estados Unidos ficou chateado com a situação. No entanto, após apertar as mãos de Melania, Agata Duda cumprimentou Trump.

Esta não é primeira vez que o republicano passa por uma situação dessa. Em maio, o aperto de mãos entre Trump e o presidente francês Emmanuel Macron também repercutiu na internet. Outros episódios parecidos com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o canadense Justin Trudeau também deixaram o norte-americano constrangido. (ANSA)