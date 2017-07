Prédio desaba e deixa famílias desaparecidas na Itália

Um prédio de quatro andares desabou nesta sexta-feira (7) em Torre Annunziata, província de Nápoles, na Itália. As equipes de resgate tentam encontrar vítimas e feridos entre os escombros.

O acidente atingiu parte do prédio e envolveu duas famílias que moravam no local, totalizando sete pessoas. "Fui informado de que duas famílias estão desaparecidas: uma formada por pais e filhos e outra, por três pessoas adultas", anunciou o prefeito de Torre Annunziata, Vincenzo Ascione.

Os dois primeiros andares do prédio passavam por obras de restauração e não tinham moradores, o que reduz o balanço de vítimas e feridos. Mas as autoridades italianas evitam especular, no momento, se o desabamento pode ter relação com o acidente.

As famílias vítimas do acidente viviam no terceiro e quarto andar do edifício. (ANSA)