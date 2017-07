Papa faz apelo a G20 para priorizar pobres e imigrantes

O papa Francisco fez um apelo nesta sexta-feira (7) aos líderes do G20 para que os imigrantes e os pobres sejam temas prioritários durante a cúpula que reúne as 20 maiores economias do mundo em Hamburgo, na Alemanha.

O grupo composto por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia - além da União Europeia - é recebido pela anfitriã Angela Merkel para debater diversos temas internacionais e políticos, principalmente a reafirmação do Acordo de Paris. "Nos corações e mentes dos governantes, em cada uma das fases de implementação das medidas políticas, há a necessidade de dar prioridade aos pobres, aos refugiados, ao sofrimento, aos deslocados e excluídos, independentemente da nação, raça, religião e cultura, além de rejeitar o conflito armado", pediu o líder da Igreja Católica em sua mensagem à cúpula do G20.

De acordo com o Pontífice, "a história da humanidade, ainda hoje, apresenta um vasto panorama de conflitos atuais ou potenciais. A guerra, no entanto, não é mais uma solução".

"Sinto-me obrigado a pedir ao mundo para pôr fim a todo esse massacre inútil", ressaltou Francisco dizendo que o objetivo do G20 "é resolver pacificamente as diferenças econômicas, mas isso só não será possível se todas as partes não se empenharem em reduzir substancialmente os níveis de conflito". (ANSA)