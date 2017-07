O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, se cumprimentaram pela primeira vez desde que o republicano foi eleito como líder norte-americano nesta sexta-feira (7) durante a Cúpula do G20, em Hamburgo, na Alemanha.

O encontro dos dois líderes é o mais esperado do evento, que reúne as 20 maiores economias do mundo. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Putin e Trump tiveram uma breve troca de palavras antes do início do G20.

No G20, Trump e Putin se cumprimentam em 1º encontro oficial

"Eles apertaram as mãos e foram informados de que vão se encontrar em breve para uma reunião bilateral", afirmou Peskov dizendo que Putin está ansioso para conhecer o republicano.

Em sua conta no Twitter, Trump expressou expectativa por sua conversa com o mandatário russo. Segundo ele, os dois líderes têm "muito para discutir".

Para Moscou, o aperto de mão entre os dois presidentes já poderia ter acontecido antes. "Trata-se principalmente de uma normalização do diálogo", afirmou o chanceler russo, Serguei Lavrov.

O esperado encontro acontece depois de Trump ter criticado, na Polônia, a Rússia por causa da agressão à Ucrânia e do apoio à Síria e ao Iraque. (ANSA)