No G20, Trump chama presidente do México de "amigo", mas fala em muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou nesta sexta-feira (7) seu homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, durante a reunião do G20, em Hamburgo, na Alemanha.

Este é o primeiro encontro público dos líderes desde a polêmica envolvendo a construção de um muro na fronteira do México. "É bom estar com o meu amigo, o presidente do México", disse Trump. Por sua vez, Peña Nieto afirmou que espera manter um "diálogo fluente" com os Estados Unidos.

No entanto, o republicano não deixou de expressar que "é evidente" que o México vai pagar pelo muro na fronteira entre os dois países. A declaração foi negada prontamente por Peña Nieto.

A construção do muro é uma das principais promessas de campanha de Donald Trump. Em janeiro, ao assumir o cargo, o republicano voltou a dizer que é uma das prioridades de seu governo. A atitude gerou uma crise diplomática com o México. Na ocasião, o mexicano cancelou a visita que faria à Casa Branca.