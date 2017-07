Maduro diz que venezuelanos escolherão "entre a paz e a guerra" no dia 30

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que os cidadãos de seu país escolherão "entre a paz e a guerra" no próximo dia 30 de julho, quando acontece a votação para eleger os membros de uma Assembleia Nacional Constituyente (ANC) que redigirão uma nova Constituição.

"Talvez as eleições de 30 de julho ssejam as mais importantes das que tenham podido participar esta geração de homens e mulheres que estão vivos na Venezuela. Estaremos escolhendo entre a paz e a guerra, entre a independência ou a intervenção gringa", afirmou Maduro nesta quinta-feira (6) à noite numa mensagem em cadeia nacional de rádio e TV transmitida a partir do estado venezuelano de Bolívar, no sul do país.

O mandatário indicou que aqueles que querem a paz e que os oóvens "cresçam educando-se e tendo um futuro assegurado" devem votar nesta jornada, na qual não participará a coalizão oposicionista Mesa da Unidade Democrática (MUD), que fez um chamado para impedir que os comícios em prol da Constituinte se realizem.