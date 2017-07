Homem que fez reféns em banco de Atlanta é morto pela polícia

A polícia de Atlanta, nos Estados Unidos, confirmou que o homem que estava fazendo dois reféns em um banco no subúrbio da cidade nesta sexta-feira (7) foi morto.

De acordo com a imprensa norte-americana, após horas de tentativas de negociações, os policiais quebraram uma das paredes de tijolo do local e acabaram atirando no suspeito, que morreu pouco tempo depois.

Os clientes que estavam sendo mantidos reféns foram então libertados e já estão em segurança.