Homem faz reféns em banco de Atlanta, nos EUA

Um homem invadiu um banco Wells Fargo na cidade de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, nesta sexta-feira, dia 7, e fez dois dos clientes reféns. Segundo a polícia local, o homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, telefonou para a redação da emissora de televisão "WSB-TV" e disse que, além dos reféns, ele está com uma bomba que pode explodir todo o espaço.

As forças de segurança estão no local e pedem para as pessoas evitarem a área. Várias ruas ao redor do banco foram bloqueadas e estabelecimentos próximos foram fechados. Policias, ambulâncias e equipes da SWAT especializadas em desarmamento de bombas estão no local.

Segundo o canal de TV, o homem disse que era um veterano da Marinha norte-americana que serviu duas vezes no Iraque e que atualmente é morador de rua. No telefonema, que demorou cerca de 30 minutos, o homem também disse que os reféns estão bem, que ele não pretende feri-los de qualquer maneira e que se ele decidir explodir a bomba irá liberar os dois antes. O norte-americano também estaria negociando a sua entrega com os policiais.