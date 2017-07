Editorial publicado pelo jornal alemão Der Spiegel nesta sexta-feira (7) diz que na véspera do G20, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan não mostrou sinais de que esteja interessado em se reconciliar com a Alemanha, assim como também demonstrou pouco ânimo com relação a ex-aliados.

"O seu apoio a mais liberdade, melhores proteções para os direitos humanos e menos interferência do Estado é para você, o senhor Primeiro Ministro, não uma concessão para a Europa. Em vez disso, decorre de suas convicções políticas. (...) Você pode depender do apoio e suporte da Alemanha."

Spiegel conta que essas palavras foram pronunciadas pelo então chanceler alemão Gerhard Schröder em 3 de outubro de 2004, na apresentação do prêmio "Europeu do Ano" para Recep Tayyip Erdogan. Schröder continuou dizendo que Erdogan era um "grande político" e o elogiou como um democrata convicto.

Hoje, 13 anos depois, Erdogan é presidente da Turquia. E as palavras de Schröder soam como sátiras, ironiza o noticiário.

Para Erdogan, a reunião em Hamburgo é uma oportunidade para mostrar que ele é membro do clube dos poderosos, mesmo que ele tenha isolado o país devido à sua política externa errática, diz Spiegel

Schröder não estava sozinho quando tinha grandes esperanças para Erdogan. Mas agora, o líder turco se transformou em autocrata. Na verdade, nos últimos anos, apenas uma coisa foi certa sobre a situação política na Turquia - que a situação dos direitos humanos no país continuaria piorando. E no processo, a relação germano-turca também sofreu poderosamente, acrescenta.

Na verdade, Erdogan, que chegou a Hamburgo na quinta-feira à noite, está chegando ao G-20 menos como convidado honorário e mais como visitante problemático, afirma Der Spiegel. Em contraste com o passado, o governo alemão proibiu o presidente turco de fazer um discurso para seus compatriotas na Alemanha, em Hamburgo. Em uma entrevista com o semanário alemão Die Zeit, Erdogan criticou a decisão, dizendo que a Alemanha estava cometendo "suicídio político".

Para Erdogan, a reunião em Hamburgo é uma oportunidade para mostrar que ele é membro do clube dos poderosos - mesmo que ele tenha isolado o país devido à sua política externa errática, conclui Spiegel.

> > Der Spiegel