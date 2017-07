Conheça alguns números importantes para entender a cúpula do G20

Em clima de tensão em função das discussões sobre a manutenção do Acordo de Paris, que define metas sobre o clima do planeta, os líderes das vinte maiores economias do mundo (G20) se reúnem em Hamburgo, na Alemanha, nesta sexta-feira (7) e sábado (8). Criado em 1999, na esteira de várias crises econômicas da década de 1990, o G20 é um fórum de cooperação e consulta sobre assuntos internacionais.

Embora o número induza ao entendimento de vinte países, o G20 conta com 19 Estados em sua estrutura. O vigésimo integrante é um bloco, a União Europeia.

Além da UE, o G20 é composto por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. A população que vive nesses países corresponde a 66% do total mundial.

Ao longo do encontro, a chanceler alemã, Angela Merkel, tentará obter um consenso da maior parte dos países sobre a reafirmação do Acordo de Paris, tema que ganhou mais destaque após o anúncio da saída dos Estados Unidos por Donald Trump. Os membros do G20 respondem por 81% das emissões.

Firmado em 2015, após mais de 10 anos de negociações infrutíferas para mitigar o efeito da atividade econômica no clima, o tratado foi assinado por 195 países e ratificado por 147, responsáveis por 80% das emissões de gases – 165 metas de redução já foram submetidas. Apenas Síria e Nicarágua ficaram de fora na época.

O crescimento da economia e as relações comerciais entre os participantes também dominarão parte do encontro da cúpula.

Desafios em comum

Os membros do G20 têm desafios em comum a superar, como a desigualdade de oportunidades de emprego entre homens e mulheres. A taxa de diferença é menor em países como Canadá e França (6,2% mais homens trabalhando do que mulheres e 6,5%, respectivamente). Na outra ponta está a Arábia Saudita, com 77,5% de homens que trabalham e 17,6% de mulheres na mesma situação.

Outro exemplo é a conectividade com a Internet: o país que compõe o G20 com menos acesso é a Indonésia, com 22% da população conectada. Reino Unido, Japão e Coreia do Sul elevam as taxas para 92%, 91% e 90%, respectivamente.