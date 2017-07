Dois corpos foram retirados dos escombros após a queda de um pequeno prédio em Nápoles. Uma vítima era mulher e o outro corpo era de um homem. De acordo com as autoridades, outras cinco pessoas ainda estão desparecidas no local.

O prefeito de Torre Anunziata, informou que duas famílias estavam em suas residências no momento da queda e que há duas crianças entre os desaparecidos.