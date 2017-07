Maioria nos EUA tem mais fé em Merkel do que em Trump, diz pesquisa

A maioria dos cidadãos americanos têm mais confiança na chanceler alemã Angela Merkel como líder do que no presidente dos EUA, Donald Trump, revelou uma pesquisa da Pew Research divulgada nesta quarta-feira (5). De acordo com a sondagem, 56% dos americanos têm mais confiança em Merkel, enquanto 46% dizem ter mais confiança em Trump. A informação é da agência Xinhua.

No entanto, a pesquisa descobriu que existe uma forte divisão partidária sobre esse assunto, com 64% dos democratas confiando em Merkel mais do que em Trump, enquanto 89% dos republicanos têm mais fé em Trump. A pesquisa foi publicada dias antes de Trump e Merkel se encontrarem nesta quinta-feira (6) antes da cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha.

Trump e Merkel tem uma longa história de desentendimento que anteriormente se concentrava na visão dos dois líderes sobre a imigração.

Durante sua campanha e também depois de ganhar a presidência, Trump criticou repetidamente Merkel por ter cometido um "erro catastrófico" com sua política de portas abertas aos refugiados, enquanto Merkel não se esquivou de criticar Trump após sua proibição temporária de entrada nos EUA de viajantes de sete países de maioria muçulmana em janeiro.

Após Trump anunciar sua decisão de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris no mês passado, Merkel tornou-se uma das críticas do abandono do tratado climático por Trump.

"Vamos e devemos enfrentar este desafio existencial," disse Merkel, em um discurso no Parlamento alemão. "Nós não podemos esperar e não esperaremos até que todas as pessoas no mundo possam ser convencidas das mudanças climáticas por evidências científicas."