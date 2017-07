Greve nacional de transportes paralisa a Itália

Roma e outras cidades da Itália enfrentam nesta quinta-feira (6) uma greve nacional dos sistemas de transporte públicos, como metrô, ônibus, bondes e trens. A paralisação foi convocada pelos sindicatos USB, Faisa-Confail e Sul-CT, com previsão de duração de quatro horas por tora da Itália.

Em Roma, porém, a greve deve durar um dia inteiro. Inicialmente, a paralisação tinha sido marcada para 26 de junho, mas foi reagendada sob ordem do Ministério dos Transportes da Itália.

A greve foi convocada para criticar a privatização de empresas de transporte público e a reorganização do setor através de fusões e liquidações, o que, de acordo com os sindicatos, poderia comprometer as concessões. Além de Roma e Nápole, onde a situação do tráfego está pior, a greve afeta Florença, Turim, Nápole, Bolonha e Milão.