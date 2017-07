Estados Unidos enviam reforços para ofensiva contra o Estado Islâmico na Síria

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos enviou reforços de pessoal e armamento para as Forças Democráticas Síria (FDS) para fortalecer a ofensiva na cidade síria de Al Raqqa, para expulsar o Estado Islâmico (EI) de seu último e principal reduto no país. As informações são da Agência Télam.

Dezenas de caminhões vieram da fronteira do Iraque para a Síria e seguiram em direção a Al Raqqa, onde as FDS, uma aliança armada liderada por milícias curdas, estão há um mês em uma ofensiva na cidade, informou nesta quinta-feira (6) o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

A organização, que faz oposição ao governo sírio de Bashar al-Assad, disse que nas últimas horas ocorrem vários combates em diferentes frentes no norte da Al Raqqa.

A aliança liderada pelos curdos tem o apoio de aviões da coalizão internacional liderada pelos EUA e de tropas especiais em terra, que agora recebem reforço norte-americano.

Em 6 de junho, o FDS começou o ataque nas regiões norte, leste e oeste de Al Raqqa e, nos últimos dias, tinha feito progressos significativos no sul da cidade.