Estado de saúde de dissidente chinês Liu Xiaobo piora

A China informou nesta quinta-feira (6) que pioraram as condições de saúde do dissidente Liu Xiaobo, vencedor do prêmio Nobel da Paz em 2010.

De acordo com fontes do First Hospital of China Medical University de Shenyang, o ativista sofre com o acúmulo de líquidos no abdômen. O dissidente, de 61 anos, fora diagnosticado com câncer de fígado em estágio terminal.

Para cumprir seu tratamento em um hospital, Liu Xiaobo recebeu liberdade condicional das autoridades chinesas. Ele tinha sido condenado em 2009 a 11 anos de prisão por promover a "Carta08", movimento que pedia a democratização do sistema político chinês.