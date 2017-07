Espanha e Alemanha prendem 30 pessoas ligadas à máfia Camorra

Ao menos 30 pessoas foram presas na Espanha, Alemanha e Itália acusadas de ter envolvimento com a máfia napolitana Camorra nesta quarta-feira (5), informaram as autoridades de cada país.

Dos detidos, 14 foram localizados em Barcelona, outros 14 em cidades italianas e dois na Alemanha. Na capital catalã, por exemplo, as detenções ocorreram em restaurantes famosos ligados à culinária italiana, comumente frequentados por estrelas do futebol e artistas.

Entre os presos, há italianos, espanhóis e latino-americanos (um venezuelano, um colombiano e um chileno).

De acordo com as autoridades, o grupo se dedicava à lavagem do dinheiro do narcotráfico usando empresas dos setores de restauração, compra e venda de veículos e de joias luxuosas nos três países.

Na Espanha, de acordo com uma nota divulgada pela Audiência Nacional de Madri, os 14 acusados responderão às acusações de pertencer a uma organização mafiosa, tráfico de drogas internacional e lavagem de dinheiro.

A operação foi coordenada pela polícia europeia, Europol, em conjunto com as polícias de cada um dos países envolvidos.

Além das prisões, foram apreendidos 520 quilos de cocaína e mais de 450kg de haxixe e maconha - bem como cerca de cinco milhões de euros em dinheiro.