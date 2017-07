Às vésperas do G20, Japão e UE fecham acordo de livre comércio

O Japão e a União Europeia anunciaram nesta quinta-feira (6) que firmaram um "acordo de princípio" e fecharam um tratado de livre comércio. Segundo o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ele deve entrar em vigor "no início de 2019".

O anúncio ocorre a menos de 24 horas do início da reunião do G20, que ocorre em Hamburgo, na Alemanha, e mostra o alinhamento dos dois lados em uma postura anti-Donald Trump.

De acordo com Juncker, "ainda faltam detalhes técnicos para formalizar o entendimento político do princípio firmado hoje, mas não prevejo dificuldades". "Isso definirá a estrada para novos acordos", acrescentou ainda o presidente da Comissão.

Já o líder do Conselho Europeu, Donald Tusk, destacou a importância dessa nova "parceria em nível político". Em nota assinada pela UE e por Tóquio, a ideia é que o acordo seja um "antídoto" contra o protecionismo econômico.

"Demostraremos ao mundo - e aos nossos cidadãos - que o livre comércio, com regras claras e transparentes repletas de respeito e que embasam nossos valores, permanece como uma ferramenta importante para promover a prosperidade", informa o comunicado.

Segundo o premier japonês, Shinzo Abe, no entanto, a ideia da negociação é que ela "tenha um impacto positivo" em outro bloco, o dos países que fazem parte do Acordo de Associação Transpacífico (TPP, na sigla em inglês).

Citando diretamente o governo dos Estados Unidos, que através do presidente Donald Trump decidiu sair do TPP, Abe informou que "gostaria de atuar com um papel de ponte entre os EUA e os outros 11 países" que formam o acordo.

O premier ainda informou que o acordo do TPP será revisado por Tóquio entre os dias 12 e 14 de julho e que tentou nos encontros que teve com Trump "explicar o significado positivo e as vantagens do TPP e continuarei com essa comunicação".

De acordo com informações divulgadas antes do encontro dessa quinta, o acordo prevê a eliminação de 99% das barreiras alfandegárias entre ambos os lados e a "harmonização" dos padrões técnicos automobilísticos.

Já os europeus poderão participar de todas as licitações públicas no Japão, que abolirá as tarifas sobre queijos duros e massas, além de reduzir as taxas sobre carnes bovinas e suínas. Outros detalhes mais específicos ainda não foram revelados.

Esse é o segundo grande acordo comercial firmado pela União Europeia nos últimos meses. No início do ano, tanto os órgãos europeus como o Canadá aprovaram o "Comprehensive Economic and Trade Agreement" (Ceta), que prevê o livre comércio entre a nação da América do Norte e os Estados-membros da UE.