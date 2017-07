Veja os temas que desafiarão os líderes do G20 na Alemanha

Em um clima de incertezas globais, os líderes das 20 maiores economias do mundo (G20) vão se reunir em Hamburgo, na Alemanha, nos dias 7 e 8 de julho, para tentar diminuir a "discórdia" internacional.

O grupo composto por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia - além da União Europeia - serão recebidos pela anfitriã Angela Merkel.

A chanceler tentará unir a maior parte dos países para ter um consenso em dois dos principais temas que serão discutidos ao longo da cúpula: a reafirmação do Acordo de Paris, que definiu metas sobre o clima, e o comércio internacional. Do lado oposto, estará o presidente norte-americano, Donald Trump, responsável por tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e defensor de protecionismo econômico como não se via há anos na política.

"O G20 é um fórum importante porque tem as maiores economias do mundo, mas não é um órgão de decisão. A cúpula será relevante porque, nela, vão se explicitar divergências em alguns temas entre os EUA e a Europa ", disse o professor de história e relações internacionais da Unesp Luis Fernando Ayerbe, em entrevista à ANSA.

Merkel, que tenta tornar a União Europeia uma voz única no cenário internacional, tem feito reuniões e viagens internacionais para atrair esse apoio dentro do bloco- e tem conseguido a parceria de governos tanto da América Latina, como ocorreu nas recentes viagens à Argentina e ao México, bem como dentro da UE, especialmente, após a eleição do presidente francês, Emmanuel Macron.

No debate sobre o Acordo de Paris, os europeus terão ao seu lado dois gigantes de peso: China e Rússia afirmaram por diversas vezes que a saída dos EUA não muda o compromisso com o que foi assinado, além de assegurarem o cumprimento de todas as promessas feitas em 2015. Os chineses, aliás, têm se mostrado também muito parceiros dos europeus nas questões referentes ao comércio.

Durante uma visita à Alemanha, por exemplo, o presidente Xi Jinping chegou a citar uma "nova fase" da relação com Berlim e definiu as relações comerciais como "muito importantes". Mas, nesse quesito, os russos são uma incógnita. Desde 2014, Moscou vem sofrendo com sanções econômicas por parte dos europeus, como retaliação à guerra na Ucrânica. Portanto, não está claro se os russos adotarão um postura "independente" ou aliada aos norte-americanos.

No entanto, muito dessas posições devem surgir das reuniões bilaterais agendadas às margens do G20: uma entre Trump e Xi Jinping e outra entre o líder norte-americano e o presidente russo, Vladimir Putin, que será o primeiro encontro entre os dois desde que o republicano assumiu a Casa Branca.

Outros temas:

Apesar de ter sido criado em 2008 com o foco exclusivamente econômico, em um momento que a economia global sofria com a grave crise que afetou todos os mercados, o G20 deverá debater outras crises internacionais e políticas na cúpula de Hamburgo.

A primeira delas, e a mais grave atualmente, é a que envolve o governo da Coreia do Norte. O ditador Kim Jong-un tem feito uma série de lançamentos de mísseis, mesmo com todas as sanções impostas pelas Nações Unidas, agravando a crise com a Coreia do Sul e despertando a ira de Trump.

O medo de uma escalada nas tensões que leve a um conflito militar vem aumentando a cada teste balístico e, mesmo com o pedido de "calma" por parte do governo chinês, a liderança bélica do norte-americano causa dúvidas sobre o futuro da península.

Também estarão na pauta do G29 as alternativas e os planos para combater o terrorismo internacional. Outro tema polêmico, esse assunto deve colocar Estados Unidos e Rússia em lados opostos- já que os primeiros criticam o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, e Moscou é o principal apoiador do líder de Damasco.

Até mesmo por essas divergências, os dois governos têm suas próprias coalizões para combater os grupos terroristas que atuam na Síria, no Iraque e na Líbia.

Deve chamar a atenção também os conflitos entre Alemanha e Turquia, que vivem em uma situação de diplomática crise desde o ano passado.

Brasil

Após anunciar que não iria participar do encontro, o presidente do Brasil, Michel Temer, voltou atrás e decidiu participar da cúpula do G20. Temer, que havia estreado em viagens internacionais justamente no G20 da China em 2016, estará acompanhado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e de assessores. No entanto, analistas políticos não esperam nenhum grande trunfo do Brasil por conta da turbulência política que o país vive.