UE e Japão chegam a acordo para tratado de livre comércio

União Europeia e Japão chegaram nesta quarta-feira (5) a um "acordo político" para um tratado de livre comércio.

O pacto deve ser oficializado nesta quinta (6), durante um encontro bilateral em Bruxelas, capital da Bélgica e da UE, e também prevê cooperações em outras áreas, como mudanças climáticas, terrorismo, fluxos migratórios e tensões internacionais, incluindo as preocupações com a Coreia do Norte.

No âmbito comercial, o tratado prevê a eliminação de 99% das barreiras alfandegárias entre União Europeia e Japão e a "harmonização" dos padrões técnicos do setor automobilístico. O período de transição deve ser de sete anos.

Os europeus também poderão participar de todas as licitações públicas no Japão, que abolirá as tarifas sobre queijos duros e massas, além de reduzir as taxas sobre carnes bovinas e suínas.

Outros detalhes devem ser divulgados nesta quinta, mas os dois lados ainda não chegaram a um acordo sobre a criação de uma corte de arbitragem.

O objetivo das duas partes é concluir a redação do tratado até o fim do ano e depois submetê-lo a votação. O anúncio do pacto chega às vésperas da cúpula do G20 e significa uma resposta ao protecionismo do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, que tem mostrado uma postura contrária ao livre comércio.