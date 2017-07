Noam Chomsky: Sistema neoliberal coloca trabalhadores uns contra os outros

O intelectual norte-americano Noam Chomsky destacou em entrevista nesta semana que o sistema neoliberal coloca os trabalhadores "uns contra os outros", e que os Estados Unidos estão correndo "em direção a um precipício".

"O neoliberalismo vem colocando os trabalhadores do mundo em competição uns contra os outros, mas permitindo a liberdade do capital e, de fato, um alto grau de proteção para o capital", ressaltou Chomsky à rede de televisão russa RT, de acordo com o portal Opera Mundi.

Chomsky afirmou ainda que o partido de Donald Trump tem se dedicado a destruir a vida humana. "A posição da ala selvagem do capitalismo norte-americano, o Partido Republicano, é realmente impressionante, eles estão realmente correndo em direção a um precipício."

O intelectual também alertou sobre as mudanças climáticas e a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. "Os EUA estão correndo em direção ao precipício, enquanto o mundo está tentando fazer alguma coisa."